Homem que matou PM atropelado em Itaquera se entrega à polícia

Abel estava no shopping com a esposa e filha. A família passou o dia fazendo compras e ia no McDonald's quando o PM disse que pegaria o carro para encontrar com as duas na sequência. Ao descer do veículo no estacionamento, ele foi surpreendido pelo atropelamento.

Crime premeditado

Investigação avalia que crime foi premeditado. Conforme as autoridades policiais, familiares de Abel contaram que ele vinha recebendo sucessivas ameaças e um carro suspeito passava em frente à sua casa com frequência. Em endereços ligados à família de Luan, a polícia achou malas prontas, celulares com fotos do carro e documentos da vítima e uma arma com munições.

Carro usado no crime está no nome da família de Luan. A perícia também encontrou as impressões digitais do irmão dele no volante do carro. A Polícia Civil investiga se mais alguém participou do crime. Caso é investigado como homicídio pelo 24º DP (Ponte Rasa).