Homem que matou médica e escondeu corpo em mala é condenado a 31 anos

Sem sucesso, Davi deixou o local aparentando tranquilidade. Imagens das câmeras de segurança do edifício mostram o rapaz no elevador, às 16h13 de sexta-feira, dia do crime. Ele aparece de costas, com uma mochila, e parece evitar olhar para a câmera. Minutos depois, ele surge no corredor de entrada com o celular na mão e deixa o prédio em um carro de aplicativo.

Motorista do aplicativo disse que Davi estava tranquilo. Ele se sentou atrás do motorista e não manteve muito contato visual, mas conversaram normalmente. O motorista ainda relatou que Davi estava com um cheiro forte de carne e chegou a comentar, mas o suspeito teria dito que era por causa do trabalho em uma lanchonete.

Em depoimento, namorado detalhou o crime. Davi foi preso na residência da mãe dele, em São José do Rio Preto (SP), em 19 de agosto.

Ele disse que usou cocaína, ecstasy e tomou duas cervejas naquela noite. Uma briga por ciúmes teria começado e, durante a discussão, ele passou a agredir a médica com facadas.

Inicialmente, achávamos que o crime seria passional, mas percebemos que ele foi patrimonial, porque o rapaz tinha medo de perder a vida mais tranquila que a médica proporcionava a ele.

Oliveira Junior, delegado

O casal estava junto havia três anos. Há pouco mais de um ano, Davi passou a ficar por vários dias da semana no apartamento de Thallita. Quando a médica viajava para visitar os pais, que moram em Guaratinguetá (SP), o rapaz costumava dar festas para os amigos no local, segundo o delegado. "Algumas vezes houve reclamações dos vizinhos devido ao barulho causado por Davi", diz Oliveira Junior.