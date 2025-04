Mulher envenenada achou que ovo de Páscoa era presente de loja

Câmera gravou momento em que mulher comprou chocolate. As imagens mostraram que ela chegou ao local com uma peruca preta e óculos escuros por volta das 16h. Ela saiu da loja levando os ovos que foram consumidos pela família na noite do mesmo dia.

Mulher assumiu que comprou o ovo, mas negou que tivesse envenenado o doce. O delegado-geral da Polícia Civil do Maranhão, Manoel Almeida, explicou à TV Bandeirantes que mesmo que ela não tenha confessado o crime, "elementos fortes" sinalizam a participação no caso.

Suspeita da polícia é de que a mulher tenha cometido crime por ciúmes. Amostras do alimento foram enviadas para análise no Instituto de Criminalística e mais detalhes do caso não serão divulgados para não atrapalhar as investigações, segundo a polícia.

Família não sabia quem tinha enviado o chocolate. O alimento foi entregue com um bilhete que dizia: "Com amor. Feliz Páscoa". "Logo quando ela recebeu [o chocolate], alguém ligou para ela e perguntou se ela tinha recebido. Aí ela disse que sim e perguntou quem era. A pessoa que estava na linha disse 'você vai saber quem é'", disse o irmão da vítima à imprensa local.