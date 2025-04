Perseguição e morte: o que se sabe sobre o caso da estudante da USP?

0:00 / 0:00

Em outro vídeo, a estudante aparece sendo seguida e atacada. Um homem persegue a estudante a poucos metros dela na calçada e em seguida a agarra. Ela tenta resistir. Por alguns segundos, os dois somem do campo de visão da câmera e, depois, aparecem novamente por pouco tempo. A polícia suspeita de que ele a levou para o local onde a mulher foi morta.

Corpo estava a menos de 2 km de onde ela desapareceu. Na tarde de quinta-feira (17), Bruna foi encontrada morta nos fundos de um estacionamento na avenida Miguel Ignácio Curi, na Vila Carmosina. O local fica ao lado da Neo Química Arena, estádio do Corinthians. Segundo a polícia, a vítima estava apenas com roupas íntimas e não é possível determinar se houve violência sexual. As informações constam no primeiro boletim de ocorrência do caso, registrado no 24º DP da Ponte Rasa.

"Morreu do que mais temia", disse a mãe de Bruna. Após reconhecer o corpo da filha, Simone da Silva disse a jornalistas, do lado de fora do Instituto Médico Legal, que a estudante lutava pelo fim da violência contra a mulher. "Morreu como ela mais temia, como eu mais temia. Que peguem essa pessoa, porque essa pessoa está solta e vai matar mais", afirmou.

Bruna foi velada e sepultada na manhã de sábado. Ela foi enterrada no Cemitério Vila Carmosina, também conhecido como "Cemitério Itaquera".