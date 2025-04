Confronto entre PMs em SP termina com um morto e quatro feridos

Um confronto entre policiais militares acabou com um PM morto e outros quatro feridos na noite de ontem em um apartamento na zona norte de São Paulo. SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) disse que agente se suicidou, o que contraria o boletim policial.

O que aconteceu

Policiais foram chamados para intervir durante o surto de um PM, que ameaçava se suicidar em seu apartamento. Com a chegada de agentes do 4º Batalhão do Choque ao imóvel, tiros foram disparados e o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi acionado para a ocorrência, que terminou com morte e feridos.

Soldado estava armado na sacada do apartamento. Por mais de uma hora os policiais tentaram convencê-lo de largar a arma e sair da sacada, mas sem sucesso. O PM chegou a disparar um tiro, que não atingiu ninguém. Então, o Gate foi acionado para conduzir a ocorrência seguindo o protocolo de Controle e Condução de Crise da polícia.