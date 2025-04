Ônibus elétricos só serão pagos quando Enel der estrutura, diz secretário

Venda de ônibus é uma "negociação entre privados". O secretário explicou que a prefeitura não participa da negociação entre as concessionárias que compram os carros e as fabricantes. O papel do órgão municipal, explica Caldeira, é dar o dinheiro para a compra a partir de um empréstimo que a cidade tem junto ao BNDES.

Veículos vendidos pela Mercedes-Benz ainda não são considerados parte da frota. Nos primeiros quatro meses de 2025, a prefeitura anunciou a entrega de 226 ônibus elétricos. Os 175 veículos que ainda não foram pagos não fazem parte dessa conta. "Esse número poderia ser muito maior se a Enel estivesse cumprindo a sua obrigação de fornecer energia nas garagens para carregamento dos ônibus", afirmou o município em nota.

A Enel não disponibilizou energia para essas garagens que compraram esses 175 ônibus. Imagino eu que eles tinham a perspectiva de que a Enel fornecesse a energia em tempo, e ela não forneceu em tempo.

Celso Jorge Caldeira, ao UOL

Reuniões semanais são feitas entre concessionária e representantes da prefeitura. O secretário explicou que a prefeitura tenta apressar o cronograma de instalação e que há uma "certa insatisfação" com a velocidade em que o processo anda. A prefeitura também analisa outras formas limpas de abastecer os ônibus da cidade.

O que diz a Enel

Responsabilidade pela compra dos ônibus é das operadoras, diz Enel. Contatada, a empresa disse que a responsabilidade pela aquisição dos veículos é das operadoras de ônibus. Disse ainda que entregou, desde 2024, infraestrutura com capacidade correspondente a 32,3 MW. A empresa não especificou quantos veículos a infraestrutura é capaz de carregar.