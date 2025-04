Defensoria pede saída de seguranças de Shopping Higienópolis após racismo

Estudantes de colégio participam de ato em Shopping Higienópolis após caso de racismo Imagem: Herculano Barreto Filho/UOL

Entidade também pede a realização de evento público no shopping para debater racismo e direitos de crianças e adolescentes. O órgão pede que o evento conte com a participação de movimentos sociais que promoveram o curso de formação antirracista em 2019.

A Defensoria também recomendou a reparação imediata dos danos materiais e morais sofridos pelas vítimas dos episódios de racismo. Em nota, órgão diz aguardar resposta do Shopping Higienópolis em até 48 horas, com informações sobre as medidas concretas que serão adotadas para o cumprimento da recomendação.

Apesar da realização de um curso de formação em direitos humanos para os funcionários da segurança do Shopping naquele ano, novos casos de racismo foram registrados, demonstrando a ineficácia das medidas adotadas.

Trecho de nota enviada pela Defensoria Pública de SP

Procurado, o Shopping Higienópolis ainda não se manifestou sobre a recomendação da Defensoria Pública. Ontem, a administração do estabelecimento se posicionou após o ato em protesto ao caso de racismo no local. "Reforçamos nosso compromisso com o respeito ao direito à livre expressão dentro dos limites do regulamento do empreendimento", disse um dos trechos de nota enviada ao UOL.

O que se sabe sobre o caso

Uma segurança do shopping se aproximou de uma adolescente branca para perguntar se ela estaria sendo incomodada. O episódio ocorreu na praça de alimentação, quando ela estava acompanhada por um colega negro. Uma outra colega negra também estava no local.