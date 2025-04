Após clientes internados, funcionário diz que padaria não limpava freezer

Após três pessoas serem internadas em estado grave por comerem uma torta de frango supostamente envenenada em Belo Horizonte, o padeiro responsável pela receita do salgado se defendeu e denunciou má higiene da padaria onde trabalhava.

O que aconteceu

Padeiro afirmou que está com "a consciência limpa". "Eu te garanto que no frango e no recheio não tem nada, se tiver alguma coisa vai ser a própria contaminação do alimento com outros alimentos, [devido ao] mau condicionamento", declarou, em entrevista à TV Band Minas. Por isso, ele suspeita que clientes não tenham sido envenenados, mas passaram por uma intoxicação alimentar.

Ele disse que, na padaria, salgados, frango cru e sobras de comidas são armazenadas no mesmo freezer. Funcionário também afirmou que o freezer geralmente não passa por limpeza, e que estava incrustado com gelo.