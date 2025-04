Caso Bruna: polícia suspeita que estudante tenha sofrido violência sexual

Vídeos de câmeras de segurança divulgados pela polícia mostram a estudante saindo do terminal de ônibus. Nas imagens, ela caminha em direção à rua e atravessa a faixa de pedestres correndo. Atrás dela surge um homem. A jovem foi encontrada morta quatro dias após desaparecer.

O principal suspeito pela morte da jovem é Esteliano José Madureira, 43. Ele foi encontrado morto ontem à noite na zona sul de São Paulo envolto em uma lona com as pernas amarradas e mais de dez perfurações espalhadas pelo corpo. A polícia suspeita que ele foi executado pelo "tribunal do crime" do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Essa é a nossa principal linha de investigação [quanto à morte do suposto assassino de Bruna]. A gente trabalha com outras hipóteses, já que a investigação iniciou-se agora, mas pelo estado em que o corpo foi encontrado a gente acredita, sim, que ele tenha sido alvo dos conhecidos 'tribunais do crime'.

A prisão preventiva foi decretada ontem à noite, mas só que, na sequência, hoje pela manhã, foi confirmado [após exames] que o corpo encontrado era o do Esteliano, o mesmo que a gente estava procurando como suspeito do autor da violência e da morte da Bruna.

Nessas diligências que a gente efetuou, lá na comunidade e em outras comunidades próximas ao local da execução da Bruna, a gente percebeu que eles [os criminosos] já estavam procurando saber quem seria o autor do crime.