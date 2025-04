Suspeito de matar estudante da USP é encontrado morto em São Paulo

Bruna desapareceu no dia 13 abril. Ela saiu da casa do namorado no bairro do Butantã, na zona oeste da capital, e estava indo para casa. Com a bateria do celular acabando, parou em uma banca de jornal para recarregar o aparelho e enviou uma mensagem a familiares pedindo dinheiro para pegar um carro por aplicativo, segundo o boletim de ocorrência. Ela deixou de responder mensagens minutos depois, por volta das 22h30.

Vídeo mostra a estudante saindo do terminal de ônibus do metrô Itaquera. Ela caminha em direção à rua e atravessa a faixa de pedestres correndo. Pelo horário registrado no arquivo, Bruna deixou o local e desapareceu minutos depois.

Em outro vídeo, a estudante aparece sendo seguida e atacada. Um homem persegue a estudante a poucos metros dela na calçada e em seguida a agarra. Ela tenta resistir. Por alguns segundos, os dois somem do campo de visão da câmera e, depois, aparecem novamente por pouco tempo. A polícia suspeita de que ele a levou para o local onde a mulher foi morta.

Corpo estava a menos de 2 km de onde ela desapareceu. Na tarde de quinta-feira (17), Bruna foi encontrada morta nos fundos de um estacionamento na avenida Miguel Ignácio Curi, na Vila Carmosina. O local fica ao lado da Neo Química Arena, estádio do Corinthians. Segundo a polícia, a vítima estava apenas com roupas íntimas e não é possível determinar se houve violência sexual. As informações constam no primeiro boletim de ocorrência do caso, registrado no 24º DP da Ponte Rasa.