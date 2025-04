Aos 16, vi o papa e entendi que a Jornada só foi como foi por ter Francisco

'Trocávamos bandeiras'

No dia seguinte, sábado, a vigília que estava programada para acontecer em Guaratiba foi transferida para Copacabana por causa das chuvas. A ideia era ir andando, em peregrinação, pelos quase 50 quilômetros que separam o centro do Rio do bairro da zona oeste. O caminho foi encurtado para cerca de 10 quilômetros com a mudança.

Chegamos em Copacabana mais ou menos no meio da tarde e, apesar do frio, estendemos nossas cangas no calçadão. Andávamos em pequenos grupos, conversando com pessoas de todas as partes do mundo e trocando objetos e bandeiras. Até hoje guardo uma bandeira da Argentina fruto desse escambo.

Dia da Vigília em Copacabana, com as minhas amigas e alguns estrangeiros Imagem: Camila Corsini/UOL/Acervo pessoal

Próximo da meia-noite, pedimos uma pizza com endereço de entrega na... praia. Foram horas felizes e de caos organizado, cheias de momentos como os que a gente se acostumou a dizer que só acontecem no Brasil. Apesar da alegria, com a madrugada adentrando, a gente decidiu voltar ao hostel.

Descemos na Central do Brasil próximo das 3 horas da manhã e caminhamos, sem medo, até onde estávamos hospedados. Esse é o tipo de segurança que só a Jornada Mundial da Juventude podia proporcionar, além do metrô funcionando 24 horas e policiamento reforçado.