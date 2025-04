'Pesca foi a paixão dela': quem era a empresária que morreu afogada em rio

'Ela viveu tudo o que tinha para viver'

A irmã da empresária, a psicóloga Otília Loth, conta que Nerica sempre foi uma pessoa autêntica, de personalidade. A irmã também destaca que a empresária era grata por tudo o que tinha conquistado e viveu com alegria. Nerica era dona de um supermercado.

Empresária estava empolgada com pesca Imagem: Arquivo pessoal

Ela viveu tudo o que tinha para viver em vida. Foi uma mulher guerreira, nunca houve tempo ruim para ela. No supermercado, se faltasse alguém, ela fazia a função da pessoa, até no açougue. Sempre gostou das coisas do jeito dela, gostava de estar com a família e trazia muita alegria para nós. As lembranças vão ficar sempre na memória de uma mulher que foi o meu maior presente, porque eu sempre quis ter uma irmã e ela cumpriu esse papel.

Otília Loth, ao UOL

A empresária deixa um filho de 11 anos, que era muito apegado à mãe. Hoje, ele usa o celular para se lembrar da mãe. "O tempo todo ele olha as fotos e diz: 'olha como a minha mãe é linda, ela era muito linda'. Ele disse que não quer se desfazer do celular e vai guardar com ele, para, quando tiver saudade, olhar as mais de 50 mil fotos e vídeos", disse Otília.

'Estava na melhor fase da vida'

A amiga Caroline Batista, que conhecia Nerica havia 11 anos, disse que ela estava na "melhor fase da vida" e descobriu na pesca um hobby. As duas dividiam diariamente as conquistas e dificuldades e se encontravam sempre que podiam para curtir.