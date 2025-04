PM do PA investiga mensagens de agentes que debocham da morte de Francisco

A Basílica de São Pedro, onde acontece o velório do Papa, foi reaberta por volta das 2h de hoje para visitação do público. Este é o segundo dia da cerimônia de despedida do pontífice, que se encerra amanhã. O funeral de Francisco será neste sábado.

Fiéis aguardam por cerca de 4 horas até conseguirem entrar na Basílica de São Pedro para o último adeus ao papa Francisco. Corpo está exposto desde a manhã de ontem.

A despedida reunirá líderes mundiais e também fiéis no Vaticano. No sábado, como tradição, é esperado que milhares de pessoas estejam presentes para se despedir do pontífice durante a missa na Basílica de São Pedro.

Processo de embalsamamento é utilizado para preservar corpo do pontífice. Um conjunto de métodos e técnicas é usado para higienizar e manter a boa aparência. Com isso, ele fica em condições de ser transportado e apresentado ao público sem sinais óbvios de decomposição.