Exército de adolescentes: como Hitler da BA expõe doutrina na machosfera

"Há uma sensação de liberdade em propagar o ódio contra as mulheres", diz ela. Camilo acompanhou cinco grupos no Telegram, entre 2021 e 2023, como parte do doutorado em sociologia na PUC-MG sobre relação entre gênero, misoginia e extrema-direita na internet.

Eles acreditam que a mulher está na sociedade para tirar os direitos dos homens, são interesseiras. Para esses meninos, a partir do momento em que elas ascendem socialmente, os direitos dos homens retrocedem.

Um desses perfis são os celibatários involuntários (incels, na sigla em inglês). Esses garotos culpam as mulheres pela dificuldade de se relacionar amorosamente e distorcem a teoria econômica do Princípio de Pareto, que falava no século 19 que 20% dos italianos detinham 80% da riqueza, para afirmar, sem provas, que 80% das mulheres só se interessam por 20% dos homens.

Esses jovens chamam as mulheres que os rejeitam de Stacy, classificadas de superficiais e promíscuas, e os homens de Chad, populares e musculosos. O sentimento de ser inadequado, que antes era resolvido com a formação de grupos na escola, hoje é atenuado na internet por comunidades misóginas, afirma Dunker.

Os grupos virtuais radicais funcionam num esquema de seita, que é caracterizado pela produção de provas de pertencimento. 'Você é um dos nossos porque se veste como nós, fala como nós? Você será um dos nossos com certeza se for capaz de cometer um crime pela gente' Psicanalista Christian Dunker ao UOL

'Machosfera'

Dentro da manosfera também existe a figura do "red pill". O termo normalmente é utilizado por homens mais velhos que se sentem superiores às mulheres e conseguem se relacionar sexualmente com elas, explica a pesquisadora Bruna Camilo.