Câmara vai a Parelheiros ouvir a população, mas deixa a maioria sem voz

A segunda edição do "Câmara na Rua", evento promovido pela Câmara Municipal para ouvir a população, lotou as instalações do CEU Parelheiros de moradores que fizeram fila para apresentar suas demandas. Mas o limite de vagas oferecidas deixou dezenas deles sem voz.

O que aconteceu

O evento deste sábado foi o segundo do tipo promovido com o intuito de aproximar o Legislativo da população. Antes das 8h já havia fila para entrar no CEU, que fica no extremo sul da capital paulista, a 40 km do centro da cidade. Mas, de última hora, a organização reduziu de 75 para 30 o total de participantes, tirando de 37 inscritos o direito de falar.

Escolha dos moradores foi feita por sorteio. "Vai ser como um bingo, vamos sortear as pessoas, de forma democrática", explicou o vereador Silvão Leite (União Brasil), que conduziu a assembleia por ser da região. Ele ainda anunciou que o tempo seria reduzido de 3 para 2 minutos, mas voltou atrás e manteve o período anunciado.