Criança de 9 anos é usada por mulheres para transportar cocaína em mochila

Uma menina de apenas 9 anos de idade foi usada por duas mulheres para transportar 34 pinos de cocaína escondidos em uma mochila na Cidade Estrutural, no Distrito Federal, na sexta-feira. As duas suspeitas foram presas.

O que aconteceu

As mulheres, uma jovem de 21 e uma senhora de 31 anos, atuavam na avenida W3, no Plano Piloto de Brasília, nas proximidades de um bar e de uma distribuidora de bebidas. Uma delas era sócia de uma loja de caldos, segundo a PM. A polícia foi informada sobre venda de entorpecentes no local e fez uma batida na região, mas não encontrou nada na loja.

Na sequência, os policiais foram informados de que as drogas estavam na residência delas, na Vila Estrutural, a cerca de 15 km da avenida W3. O informante disse que elas haviam escondido o material na mochila de uma criança. A PM disse ao UOL que a criança era apenas uma "conhecida" das presas.