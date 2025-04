Criança de 3 anos morre após ficar 10 horas trancada em carro em SC

Uma criança de três anos e 10 meses foi encontrada morta na sexta-feira (25) após ser esquecida dentro de um carro no bairro Morado do Sol, em Videiras, no interior de Santa Catarina.

O que aconteceu

Criança ficou trancada no carro por pelo menos 10 horas. De acordo com a DPCAMI (Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso) da Polícia Civil de Santa Catarina, que investiga o caso, o menino ficou das 7h às 17h no veículo, um Chevrolet Onix.

Madrasta alega ter esquecido a criança. Em depoimento ao delegado Édipo Flamia Hellt, a mulher diz que, após deixar sua esposa —a mãe do menino— no trabalho, seguiria para levá-lo à creche, mas acabou esquecendo.