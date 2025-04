Em ação, criminosos usam armas, coletes e mira óptica; PM aprendeu arsenal

O crime aconteceu na Rodovia Ayrton Senna na altura no km 16. O grupo criminoso usou três veículos, incluindo uma van branca, para interceptar o caminhão escoltado.

As vítimas foram levadas até um endereço na Vila Zamataro, em Guarulhos. No local, os assaltantes realizaram o roubo da carga e, depois, trancaram os reféns no baú do caminhão.

Carga foi roubada e reféns foram liberados pelos criminosos. Entre o material roubado estavam seis caixas de celulares e nove volumes de alumínio foram levados pelos criminosos.

Equipes da PM patrulhavam a região e foram informadas sobre um carro com homens armados na Rodovia Fernão Dias. O veículo foi localizado na Avenida Sanatório, no Jaçanã, zona norte de São Paulo. Após tentativa de abordagem, suspeitos tentaram fugir.

Dois suspeitos desceram do carro durante a fuga. Um deles portava uma arma longa. Os criminosos entraram em uma viela. O carro foi abandonado logo depois na mesma região (Jaçanã).

Dentro do carro havia um arsenal. Foram apreendidos armas, munições, coletes balísticos, mira óptica, carregadores e 28 caixas de mercadorias diversas, além de uma carga de roupas avaliada em R$ 150 mil.