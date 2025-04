Ex-policial acusado de extorquir dinheiro de traficante colombiano é preso

Traverso foi condenado a 18 anos de prisão. O ex-policial civil responde pelos crimes de extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas, concussão (corrupção praticada por servidor público) e formação de quadrilha. O UOL não localizou a defesa dele.

Policiais civis foram acusados de extorquir cerca de R$ 1,5 milhão, pela cotação atual, de um traficante colombiano. Segundo o MP, a equipe formada por um delegado e outros quatro agentes sequestrou Ramon Manuel Yepes Penágos, conhecido como "El Negro", e sua esposa, quando eles saíam de uma boate em São Paulo em 2009.

Agentes teriam obrigado uma informante a colocar comprimidos de ecstasy em um carro para forjar flagrante por tráfico de drogas. Com a ação forjada, os então policiais civis chantagearam o traficante, obrigando que ele fizesse pagamento enquanto foi obrigado a permanecer na sede do Denarc até que fosse providenciada a entrega do dinheiro, diz a denúncia.

Após o pagamento, traficante colombiano permaneceu preso, mas sua esposa foi solta. El Negro cumpriu pena em uma cadeia de São Paulo usando um nome falso. Contudo, o esquema foi descoberto em seguida. Criminoso era procurado pela Interpol, a polícia internacional, por mandar toneladas de cocaína para a Espanha.