Militar da reserva é preso por estuprar cinco crianças em Rondônia

A primeira vítima foi violentada sexualmente dos anos de 1994 a 2000, quando ela tinha entre 6 e 12 anos. A criança tinha o hábito de frequentar a residência do vizinho.

Os abusos aconteciam quando o militar chegava mais cedo do trabalho e ficava a sós com a vítima. Além disso, o homem a observava de sua própria residência e exibia as partes íntimas à criança.

Em 2003, o militar abusou de uma criança de quatro anos. Ela também era vizinha e frequentava a casa do homem para brincar com sua filha, ocasião em que ele aproveitava para cometer o abuso. Os abusos foram descobertos quando ela relatou para familiares.

A terceira vítima relatou que foi abusada sexualmente, em 2005, quando tinha 12 anos, enquanto foi deixada pela mãe aos cuidados do militar e sua esposa. A mãe estava trabalhando fora do país.

Quando a mãe da vítima retornou do país vizinho, a criança insistiu para que não morasse mais com os vizinhos. A partir disso, a criança passou a residir com familiares e relatou à tia, no ano de 2008, que foi abusada. A tia acionou a polícia.

Já no ano de 2007, outra criança de seis anos, também vizinha, sofreu abuso sexual. Os atos criminosos também ocorriam enquanto a vítima ia à casa dele para brincar com seus filhos.