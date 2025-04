Onça que matou caseiro em MS ficou fraca após briga com outro macho

A onça suspeita de matar e comer o corpo do caseiro Jorge Ávalos teria se envolvido em uma luta com outro felino algumas semanas antes, contou ao UOL um dos biólogos que participou do resgate do animal.

O que aconteceu

Onça ficou fraca após a luta. O animal tinha marcas de briga, que indicam seu envolvimento em uma luta com outra onça macho da região, disse o professor da UFMS Gediendson Ribeiro de Araújo.

Feridas não eram recentes. O biólogo estima que, pelo estado de cicatrização, a luta com a outra onça aconteceu há algumas semanas. Segundo ele, há relatos do dono do pesqueiro onde Jorge trabalhava e da própria vítima conversando sobre uma luta entre onças macho que teria ocorrido nas proximidades. "É muito dinâmico no pantanal, especialmente para os machos. Há muita disputa por fêmea", conta o professor.