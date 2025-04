Plantou pau-brasil e beijou a santa: o que papa Francisco fez em Aparecida

Esta foi a segunda visita do papa ao local; a primeira ocorreu em 2007, quando ele ainda era cardeal arcebispo de Buenos Aires. Assim que chegou à basílica, em um dia chuvoso e frio, ele fez uma oração diante da imagem da santa e a chamou de "minha mãe", oferecendo flores na sequência.

Em seguida, o papa foi até a Capela dos Apóstolos, no santuário, cuja entrada é reservada. No local, ele venerou a Padroeira do Brasil em um momento particular após a imagem original de Nossa Senhora Aparecida ser virada para o lado interno da capela, segundo informação do site A12, oficial do santuário. "Em vossas mãos, coloco minha vida", afirmou o papa na oração que fez à Nossa Senhora, seguido do pedido para que a padroeira o conduzisse até o Pai, fazendo a sua consagração.

Papa Francisco na Capela dos Apóstolos Imagem: Thiago Leon/Via A12.com

Na sequência, o religioso celebrou missa na basílica, a sua primeira missa pública na América Latina. Ele afirmou que os jovens "são um motor poderoso para a Igreja e para a sociedade". Na ocasião, destacou que, embora na vida passemos por muitas dificuldades, "Deus nunca deixa que nos afundemos", e falou que, embora "o diabo e o mal existam, isso não é mais forte".

24.jul.2013 - O papa Francisco celebrou missa na Basílica do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Imagem: Buda Mendes/Getty Images