Quem é o ex-CEO da Hurb, preso por furtar obras de arte no Rio

Ainda comanda a Hurb

No começo de 2025, a Hurb demitiu mais de 200 funcionários. Apesar do afastamento do cargo, ele ainda segue como principal acionista e responsável legal pela empresa, e foi responsável pela decisão da demissão em massa, justificando que seria necessário para implementar uma "estratégia de negócios mais enxuta e eficiente".

Mais cedo nesse ano, o ex-CEO acusou a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) de prejudicar a empresa. De acordo com ele, a secretaria demorou para assinar um documento e, por isso, "o Hurb teve que demitir de 500 a 600 pessoas", segundo vídeo do próprio Mendes.

Após descumprir contratos com consumidores, a empresa foi chamada a prestar esclarecimentos à Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), órgão do Ministério da Justiça. O processo administrativo aberto para apurar se houve desrespeito aos direitos do consumidor pode culminar em multas de até R$ 13 milhões e suspensão das atividades.

Site da Hurb foi congelado e perdeu autorização para atuar no setor de turismo. A decisão veio do Ministério do Turismo, publicada no Diário Oficial da União em 14 de abril deste ano.

Desde a suspensão das atividades, o perfil do Instagram da Hurb vem publicando posts enigmáticos, que fogem totalmente do escopo de trabalho da empresa. Além disso, os comentários foram desativados.