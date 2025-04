Servidores são investigados por esquema de venda ilegal de terrenos no PA

A Polícia Civil realizou uma ação nesta sexta-feira (25) para investigar ações fraudulentas que podem ter sido cometidas por funcionários da Secretaria de Tributação do Itaituba, no interior do Pará. Prejuízo às vítimas pode ultrapassar R$ 1 milhão.

O que aconteceu

"Operação Terra de Lei", como é chamada pela Polícia Civil, surpreendeu os servidores na sede da secretaria. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e diversos itens foram recolhidos para investigação.

Esquema envolvia venda ilegal de terrenos. Dois fiscais de tributos são investigados e, de acordo com Pedro Victor, delegado da 19ª Seccional de Polícia Civil, à TV Liberal, afiliada da Globo no Pará, já foram afastados de suas funções.