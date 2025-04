O que indica que suspeito de matar estudante passou por tribunal do crime?

O suspeito de matar a estudante Bruna Oliveira da Silva, 28, foi encontrado morto na noite de quarta-feira na avenida Morumbi, zona oeste da cidade de São Paulo. A Polícia Civil investiga se ele teria sido vítima do "tribunal do crime" do PCC (Primeiro Comando da Capital), em que criminosos fazem um julgamento. A forma como o corpo do homem estava levantou essa hipótese.

Quais são os sinais?

Esteliano José Madureira, 43, foi encontrado com sinais de tortura. O corpo dele tinha mais de dez perfurações no tórax, cintura, costas, nuca e região anal, provavelmente provocadas por faca. Ele também estava com as pernas amarradas por um pano.

Mordaça, pés e mãos amarrados são características do "tribunal". Levada para um cativeiro, as vítimas são submetidas a um veredito por integrantes da facção criminosa, que atuam como jurados e decidem se a pessoa será ou não assassinada por ter cometido crimes vistos como inaceitáveis pela facção. No local, o grupo promove sessões de tortura com amarras e mordaças.