Tubarão fere mão de turista em Fernando de Noronha; ICMBio investiga

Uma turista de 22 anos natural de São Paulo ficou ferida na mão esquerda após um incidente com um tubarão-lixa em Fernando de Noronha, anteontem. Ela foi atendida no Hospital São Lucas, o único do arquipélago, e liberada após uma avaliação médica.

O que aconteceu

A turista fazia imagens subaquáticas acompanhada de um guia no momento do ataque do animal, segundo testemunhas. A ação ocorreu na região do Porto de Santo Antônio, na altura da Associação Noronhense de Pescadores (Anpesca).

A administração de Fernando de Noronha e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) confirmaram a informação. A mulher foi atendida no Hospital São Lucas e não teve ferimentos graves.