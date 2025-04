Auxiliar de enfermagem é preso acusado de estupro em hospital de SP

Funcionário foi desligado imediatamente por justa causa, de acordo com comunicado do hospital. "O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo informa que acionou, neste domingo, a Polícia Civil de São Paulo, após identificar um caso de violência cometido por um de seus colaboradores. O funcionário foi preso logo após a denúncia e desligado imediatamente, por justa causa, dos quadros da instituição."

O HCFMUSP repudia veementemente o ocorrido e reafirma seu compromisso inegociável com a ética, a segurança e a dignidade humana. O hospital continuará colaborando com as investigações, além de oferecer suporte aos familiares do paciente.

Hospital das Clínicas