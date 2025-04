Geada e temperatura de 5º; frente fria chega ao Sul do Brasil na terça

Uma frente fria causada por um ciclone extratropical no Atlântico Sul vai avançar a partir da próxima terça-feira (29), começando pelo Sul do país, trazendo chuvas, baixas temperaturas. No Paraná são previstas geadas.

O que aconteceu

Temperaturas mais baixas do ano até agora no Paraná. De acordo com Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a partir de terça-feira são esperadas geadas com tempo frio e seco na região centro-sul paranaense. Os termômetros podem chegar à temperatura mínima de 5º C em General Carneiro e em toda a região do extremo sul do estado. Na capital Curitiba, a mínima pode atingir 13º C, com máxima de 21º C.

Rio Grande do Sul começa a sentir mudanças ainda neste domingo (27). Segundo informações do MetSul, deve chover em grande parte do norte do estado. Na terça-feira, quando a frente fria se finca no estado, a mínima prevista é de 14º C e máxima de 15º C.