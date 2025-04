Ex-CEO da Hurb cometeu dois furtos de obras de arte em 6 horas, diz polícia

2h30. O primeiro crime foi praticado no hotel de luxo. De lá, o empresário levou o primeiro quadro, que estava pendurado em uma parede.

João Ricardo Mendes é flagrado por câmera de segurança em elevador de shopping Imagem: Reprodução/Polícia Civil do Rio

3h30. João Ricardo entrou no escritório de arquitetura, de onde tentou levar vários quadros. Câmeras de segurança mostram-no no elevador com as peças.

Na sequência, chamou táxi. De acordo com a polícia, as obras não couberam no carro e foram amarradas no teto.

Seguranças do shopping desconfiaram da movimentação. Quando tentaram abordar o suspeito, ele fugiu na motocicleta que tinha usado para chegar ao local.

8h30. O ex-CEO da Hurb voltou ao hotel para pegar mais um quadro e três esculturas de cerâmica.