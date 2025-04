Juíza mais jovem do Brasil assume cargo aos 25 anos: 'Que venha o trabalho'

A jovem mineira Luísa Militão Vicente Barroso, 25, assumirá o posto de juíza do TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), em Brasília. De acordo com o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), ela é a mais nova magistrada em atuação do país.

De estagiária a juíza do TRF1

Deixou Inhapim, no interior de Mins Gerais, para se dedicar aos estudos. Aos 16 anos, com o intuito de se aprofundar em sua formação, saiu de sua cidade natal para fazer ensino médio no Coluni/UFV (Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa).

"Estudar, saber, agir, vencer". Esse era o lema da jovem quando iniciou o curso de direito também na UFV, em 2017, de acordo com seu depoimento ao Blog do Eduardo Gonçalves, voltado a advogados.