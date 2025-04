Desembargador dá bronca em advogado por recurso feito com IA: 'Desrespeito'

Scaff deu uma bronca na defesa. O desembargador disse que o advogado tem o dever de revisar as peças e agiu com "descuido e desrespeito".

"A peça recursal é imprestável, não havendo como ser conhecida", disse o desembargador. "Como é de geral sabença, apenas e unicamente o advogado detém capacidade postulatória, não um aplicativo de IA. Ainda não chegamos ao ponto de conceder tal benefício a sistemas computacionais", ironizou.

O advogado tem obrigação de, no mínimo, revisar as peças feitas com o uso dessas ferramentas. E a razão da obrigatoriedade dessa revisão é simples: o Poder Judiciário não está brincando de julgar recursos! Ao agir com tamanho descuido e desrespeito, o advogado não exterioriza a seriedade que o caso requer e que o seu cliente merece.