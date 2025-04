Maior cidade indígena do país volta a exigir máscara após surto de covid-19

A Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, decretou a volta do uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados após o aumento no número de casos de covid-19.

O que aconteceu

A decisão segue uma recomendação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM). Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram a evolução. Em dezembro do ano passado, foram registrados apenas 14 casos positivos, número que saltou para 334 em janeiro deste ano.

Casos continuaram subindo. Em fevereiro, foram 126 confirmações da doença, enquanto março contabilizou 87 positivos entre 197 suspeitos. Em abril, até a última semana, o município registrou 897 casos suspeitos, com 378 positivados.