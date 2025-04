Morre Maria Nice, a primeira mulher defensora pública do país, aos 95 anos

Em 2007, foi condecorada pelo Tribunal de Justiça do Rio com o Colar do Mérito Judiciário. A homenagem se deu pela grande relevância de seu trabalho na luta pelos direitos dos mais necessitados.

Nunca deixou a defensoria. Quando se aposentou, aos 70 anos, Maria Nice ainda trabalhava na DPRJ (Defensoria Pública do Rio de Janeiro), lugar que considerava sua segunda casa.

"Nesse momento de dor solidarizamos com os familiares e amigos e expressamos os nossos sinceros sentimentos", declarou em nota a prefeitura de Cantagalo, sua cidade natal.

Sua trajetória pioneira como 1ª defensora pública mulher no país e seu compromisso com a Justiça deixarão um legado que seguirá inspirando gerações.

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em publicação no Facebook

Seu sepultamento aconteceu às 17h deste domingo. O velório foi realizado no Fórum de Cantagalo.