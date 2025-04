Empresário capota BMW e morre em evento de carros de luxo na Embraer

O empresário Wilson Coelho Neto, de 48 anos, morreu ontem após sofrer um acidente no evento "Driver Top Speed 2025". A competição amadora entre carros esportivos de luxo foi realizada no aeródromo da Embraer, em Gavião Peixoto, interior paulista.

O que aconteceu

Wilson competia no "Driver Top Speed 2025", em Gavião Peixoto (SP), com BMW M3 G80. O carro era o mesmo com o qual ele venceu as provas de uma e duas milhas no evento do ano passado.

Chovia, deixando pista molhada e escorregadia. O empresário perdeu o controle do carro, que rodou e atingiu outros dois veículos.