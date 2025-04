Ônibus que levava crianças para crisma cai de ponte em SE; dois morrem

Duas pessoas morreram hoje após um ônibus cair de uma ponte na região do Povoado Borda da Mata, no município de Nossa Senhora das Dores (SE).

O que aconteceu

Criança de 11 anos está entre as vítimas do acidente, segundo a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe. Além dele, uma mulher de 55 anos também morreu.

O ônibus levava crianças e jovens para a realização da cerimônia de Crisma. Equipes da Polícia Militar, do Grupamento Tático Aéreo, da Polícia Civil do Corpo de Bombeiros Militar, além de ambulâncias do Samu 192 Sergipe, foram acionadas e atuam no local realizando o resgate e atendimento às vítimas. As equipes seguem mobilizadas.