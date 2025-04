PM repudia crítica a falsos confrontos policiais após condenação na Justiça

Apresentador de TV questionou os confrontos no dia do julgamento dos policiais. Na quinta-feira (24), a TV Record de Goiás noticiou o início da realização do júri de cinco policiais acusados de matarem os dois adolescentes e um jovem em 2019, caso conhecido como "chacina do Jardim das Aroeiras", em Goiânia. Ao final da reportagem, o apresentador Oloares Ferreira, do "Balanço Geral", comentou que "a maioria absoluta do 'confronto' não foi confronto". Ele ainda criticou os policiais "valentões" e destacou que eles acabam presos e sem ajuda do governo até para pagarem seus advogados.

A maioria é armação que [quando] diz que foi confronto, mas, como muitos [mortos] têm passagem pela polícia é o famoso 'defunto sem choro'. Ninguém da sociedade vai levantar bandeira para quem tem antecedentes criminais.

Oloares Ferreira, na TV



O julgamento começou naquele dia e, à noite, os cinco policiais foram condenados a sete anos de prisão. Eles iniciariam a pena em regime semi-aberto, mas podem recorrer em liberdade. Ricardo Martins Vinhadelli, de 40 anos, Pablo Andrade Corrêa, 38, Willian Kennedy Palmier Capucho Leão, 34, Paulo Henrique Borges, 40, e George Gomes de Souza, de 40 anos, foram condenados por matar os jovens: Pedro Henrique Souza Santos, Wallison Barros dos Santos e Maycon Ferreira Conceição da Silva em 27 de março de 2019, no Jardim Aroeira.

No sábado, a PM criticou o comentário de Oloares, afirmando que há "compromisso" da corporação com a proteção da população e com o cumprimento dos "direitos humanos".