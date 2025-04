Polícia mata 7 em ação para investigar ataque do CV a delegacia do RJ

Sete pessoas foram mortas em uma ação policial em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em meio a uma operação para investigar suspeitos de envolvimento a um ataque a uma delegacia do RJ ocorrido em fevereiro deste ano para resgatar dois presos do CV (Comando Vermelho).

O que aconteceu

Ação ocorreu após baile funk promovido pelo CV. Segundo a Polícia Civil, os agentes envolvidos na operação trocaram tiros com criminosos. O episódio ocorreu após o fim do evento clandestino. As vítimas da operação ainda não foram identificadas.

Com isso, as investigações já contabilizam 13 mortes e outras 40 pessoas presas sob suspeita de participação no ataque. A 60ª DP (Campos Elíseos) foi alvo de uma ofensiva em fevereiro, quando criminosos armados tentaram resgatar Rodolfo Manhães Viana e Wesley de Souza do Espírito Santo, que haviam sido presos horas antes. Mas eles já haviam sido transferidos para outro local, impedindo o resgate. Dois agentes se feriram. Um suspeito morreu e outros cinco foram presos na ocasião.