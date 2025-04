Policial civil aposentado mata homem que tentava assaltar padaria em SP

Funcionária se feriu. A mulher que trabalhava no caixa, de 38 anos, foi atingida de raspão. Ela foi socorrida e levada ao pronto-socorro da UPA Jaçanã.

Polícia investiga o caso. "Foi solicitada perícia ao local e o caso foi registrado no 73º Distrito Policial (Jaçanã), que requisitou as imagens da padaria para auxiliar no esclarecimento da dinâmica dos fatos", informou a SSP.