Santos tem alerta para ressaca com ondas de até 2m e inundações

A cidade de Santos, no litoral paulista, tem previsão de ressaca para esta segunda e terça-feira, com ondas de até dois metros. A mudança de tempo levou a prefeitura a colocar regiões da cidade em estado de atenção e alerta para inundações.

O que aconteceu

Avanço de frente fria deve provocar ressaca e ondas de até dois metros em Santos (SP). Segundo a prefeitura, as ondas mais altas estão previstas para a tarde de amanhã.

Já a alta da maré deve atingir pico na terça-feira. Também de acordo com a administração municipal, a maré poderá atingir 1,9 metro na Baía de Santos e 2,1 metros no interior do estuário. A altura máxima está prevista para terça-feira, por volta das 15h.