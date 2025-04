O que se sabe sobre a prisão do ex-CEO da Hurb por furtar obras de arte

O furto do empresário foi interceptado no shopping. Seguranças do local perceberam a ação e interceptaram Mendes quando ele tentava entrar em um táxi no estacionamento. O dono do escritório também estava no local. Mendes fugiu em uma moto.

Mendes tentou roubar o hotel duas vezes: uma na madrugada e outra após sair do shopping, onde já havia sido flagrado pela segurança. Durante a noite, as câmeras registraram ele retirando um quadro da parede e entrando no elevador.

Com as imagens, a polícia conseguiu identificá-lo. A investigação teve início após o shopping registrar um boletim de ocorrência. Sua prisão foi realizada em sua casa, em um condomínio de luxo no mesmo bairro dos furtos. João Ricardo tentou fugir quando a polícia chegou ao local, mas os agentes o encontraram no terraço.

Algumas das peças furtadas foram encontradas em seu apartamento. As obras que a polícia conseguiu recuperar foram entregues aos seus donos. Uma peça continua desaparecida e não foi localizada na cobertura de João Ricardo.

A Justiça determinou a prisão preventiva do empresário, acatando o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. O juiz afirmou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, em razão "da concreta periculosidade do custodiado e da pluralidade de suas condutas".

Quem é João Ricardo Mendes

João Ricardo Mendes começou a empreender aos 18 anos. Ele abriu uma barraca de bebidas na Praia do Pepê, no Rio de Janeiro.