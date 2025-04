Ciclone gela o Sul e espalha frio até SP; veja previsão

Essa semana deve ser marcada por temperaturas baixas em boa parte do Brasil, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A região Sul será a mais atingida pela frente fria, com mínima prevista de 9ºC em Curitiba.

Frio deve provocar geada no Paraná

A frente fria causada por um ciclone extratropical no Atlântico Sul vem derrubando a temperatura no Sul. Segundo o Inmet, a cidade de Quaraí (RS) registrou a menor temperatura do país em medição até as 9h da manhã de hoje: apenas 4,2ºC. A região deve seguir gelada esta semana. Caxias do Sul, na serra gaúcha, pode registrar 6ºC na próxima quarta.

Ao longo da semana, o frio irá se espalhar por outras regiões do Brasil. Para amanhã, são esperadas geadas com tempo frio e seco em cidades do Sul, como Anita Garibaldi (SC) e Bento Gonçalves (RS). Segundo o Inmet, os termômetros irão cair gradativamente nos próximos dias nessas localidades, onde há uma alerta para perda de plantações por conta do frio intenso, especialmente entre o final da madrugada e o início da manhã.