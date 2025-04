Pantufas e cama isolada: quarto dos papas em Aparecida (SP) vira 'sagrado'

Sala de jantar da Ala Pontifícia, onde Francisco almoçou durante sua passagem pela pousada Imagem: Cedido ao UOL/Juliandra Ribeiro/Pousada do Bom Jesus

Capela da Ala Pontifícia Imagem: Cedido ao UOL/Juliandra Ribeiro/Pousada do Bom Jesus

O quarto, no primeiro andar, tem detalhes em madeira, como o piso e a cabeceira da cama. O cômodo tem uma cama de solteiro que, segundo a TV Aparecida, foi um pedido de Francisco. As pantufas usadas pelo pontífice se encontram ao lado da cama, envoltas em plástico. Acima da cama, há uma cruz em madeira.

Pantufa usada pelo papa Francisco durante a sua passagem pela pousada Imagem: Cedido ao UOL/Juliandra Ribeiro/Pousada do Bom Jesus

Ao lado da cama, há uma mesa de cabeceira branca com gavetas em madeira. Sobre ela, um abajur na cor branca. Grandes cortinas em cores neutras cobrem as janelas, e há uma poltrona próxima ao banheiro.

No espaço há também uma mesa, em madeira e estofado branco, um tapete e um quadro com as imagens dos três papas que se hospedaram ali. Em uma mesa deixada no canto do quarto há uma foto do papa Francisco e sua família, uma taça, uma garrafa d'água vendida no santuário, controles de aparelhos, uma "Bíblia de Navarra" e dois livros.