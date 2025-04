Abordagem a 'mulher de branco' em praia de Manaus intriga internautas

O vídeo de uma abordagem policial que mostra uma mulher vestida de branco sentada sozinha à beira do rio em uma praia de Manaus (AM) repercutiu na última semana e chamou a atenção de usuários nas redes sociais.

O que aconteceu

Gravação mostra momento em que guardas municipais encontram mulher cabisbaixa, sentada com o corpo parcialmente imerso na água. O vídeo foi gravado por volta das 3h da madrugada do último dia 20, na orla da praia manauara da Ponta Negra. Os agentes, ainda dentro da viatura, se aproximam da mulher. Depois, com lanternas, caminham até ela e tentam contato, mas sem sucesso.

"Está murmurando", disse um dos agentes no vídeo. Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que a equipe tentou contato verbal, mas não obteve resposta. "Ao se aproximar, constatou que a pessoa falava de forma desconexa e afirmou ter 'muitos nomes'", acrescentou.