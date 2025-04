Novo aeroporto no litoral de SP: saiba onde será e quando começará a operar

Guarujá, no litoral paulista, vai ganhar um aeroporto para voos comerciais. As obras da primeira fase do projeto foram entregues neste mês. O início da operação está previsto para o primeiro semestre de 2026.

O que aconteceu

Obras do Aeroporto Civil Metropolitano de Guarujá avançam. Estância turística da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, se prepara para ter um aeroporto à beira mar, localizado em uma base aérea da FAB.

Primeira fase das obras foi entregue no último dia 14. Inclui reforma e adequação da pista de pousos e decolagens, as pistas A, B e C de taxiamento e o sistema de drenagem do aeroporto, além de obras na cerca operacional, que separa o lado público do restrito.