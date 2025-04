Vereadores trocam socos ao vivo no Mato Grosso; veja o vídeo

Dois vereadores trocaram socos após discutirem durante uma sessão na Câmara Municipal de Figueirópolis D'Oeste (MT), a 388 km de Cuiabá.

O que aconteceu

Briga aconteceu dentro do plenário ontem. O vereador José Lucas da Silva (PSDB/Cidadania) estava com a palavra quando discutiu com Geraldo de Assis Rocha (Republicanos).

A discussão começou quando Lucas acusou outros vereadores de "falta de companheirismo". Geraldo pediu que o colega "citasse nomes" e Lucas se irritou, pedindo respeito. Geraldo foi xingado e partiu para cima do colega. Os dois foram separados por outros políticos e voltaram para suas cadeiras.