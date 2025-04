Caso Vitória: MP denuncia Maicol e quer apuração sobre ocultação do corpo

Pena máxima de Maicol pode chegar a 50 anos. O cálculo feito pelo MPSP considera se o juiz aplicar maior pena para todos os crimes pelo qual ele foi denunciado.

MP quer nova investigação para apurar se Maicol teve ajuda de outra pessoa na ocultação do corpo. "Há indicativo de que essa conduta o Maicol [de ocultar o cadáver] pode ter tido a participação de uma terceira pessoa", disse o promotor.

Material genético de outro homem foi encontrado no carro usado no crime. Segundo o delegado Fábio Cenachi, apesar dos indicativos de que alguém pode ter ajudado o homem a esconder o corpo, está descartada a possibilidade de que outra pessoa tenha participado no sequestro e do feminicídio. "Essa pequena porção de material genético pode ser de alguém que participou [da ocultação de cadáver], mas também de alguém que andou no carro do Maicol", explicou.

Além do material genético, outros indicativos levantam a possibilidade da participação de mais uma pessoa na ocultação de cadáver. A polícia e o MP não deram detalhes sobre essas evidências para preservar a investigação.

Não há prova de que adolescente sofreu abuso sexual. Segundo o MP, as provas levantadas pela polícia não conseguiram comprovar se Vitória foi estuprada. "O que é possível afirmar com a prova produzida é que a finalidade de ele ter sequestrado a vitória era realizar um desejo libidinoso dele", explicou o promotor Jandir.

Relembre o caso

Vitória Regina de Sousa desapareceu no fim de fevereiro depois que saiu do trabalho, em um shopping de Cajamar, na Grande São Paulo. Naquela noite, a jovem pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois, pegou outro ônibus e escreveu para a amiga novamente dizendo que estava com medo de estar sendo seguida.