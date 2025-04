Escola questiona lanche de criança celíaca e sugere que ela fique sem comer

De posse de laudo médico atestando que a criança não poderia ingerir alimentos com glúten e que as refeições deveriam ser preparadas em casa, a mãe combinou com a escola que enviaria as marmitas da filha.

Em setembro, o Conselho de Alimentação Escolar acionou o Ministério Público do Paraná contra a mãe, argumentando que a mesma não enviava alimentação conforme o cardápio da escola. Em reunião na promotoria, Tayrine explicou a situação e que houve melhora no quadro de saúde da filha após as refeições passarem a ser preparadas por ela em casa.

Na ocasião, a promotora de Justiça determinou que houvesse diálogo entre as partes "sempre com foco na saúde da criança" e que a escola enviasse, às sextas-feiras, o cardápio da semana seguinte para que a mãe se preparasse.

Em outubro, Tayrine abriu reclamação na Secretaria Municipal de Educação de Araucária (Semed) informando que a escola não estava cumprindo o acordo com o Ministério Público de enviar previamente o cardápio, e foi estabelecido que o mesmo seria encaminhado por email.

Bolo de cenoura virou discussão

No início do mês, um pedaço de bolo de cenoura com cobertura de chocolate deu novo ingrediente à luta de Tayrine. A mãe de um estudante enviou mensagem à escola reclamando que a menina levou a iguaria e o seu filho ficou com vontade. A direção orientou-a formalizar o relato na Ouvidoria da Semed.