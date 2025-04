Comissário errou ao derrubar mulher que tentou entrar em cabine de avião?

Comissários intervieram. Parte da equipe que trabalhava na aeronave interpretou a movimentação como uma tentativa de acessar a cabine. Eles jogaram a mulher no chão para contê-la.

Passageira rebateu. "Você não tem vergonha? Eu te dou um chute no seu saco", ameaçou a mulher.

Filho da puta, nojento, não pode encostar a mão em mim, você não sabe com quem está falando, você vai se foder. Eu fui perguntar por que estava atrasado e esse viado me pôs para fora.

Vídeo mostra tumulto. Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram o momento em que a passageira é derrubada no corredor do avião.

Homem grita. Também é possível ver e ouvir quando um outro passageiro grita com a mulher, com comissários e com outras pessoas que estavam ao redor.