Advogado que fez ofensas racistas contra juíza é encontrado morto no RJ

"Magistrada afrodescendente com resquícios de senzala", escreveu advogado sobre juíza. Em petição oficial, Abud declarou também que a juíza poderia ter suas decisões alteradas por "recalque ou memória celular dos açoites". Em outro trecho do mesmo documento, cita "infundadas decisões prevaricadoras proferidas por bonecas admoestadas das filhas das Sinhás das casas de engenho".

Advogado também citou o médico nazista Josef Mengele. Em passagem confusa, Abud afirma que a juíza pode basear seu julgamento "em déspota infiltrado por facção criminosa denominada PCC no Supremo Tribunal Federal", que somente servirá como "cobaia da Empresa NEURALINK como nos experimentos do Sr. Josef Mengele". Não ficou imediatamente claro sobre qual ministro do STF ele se referia.

A juíza Helenice Rangel foi vítima de racismo em uma petição do advogado José Francisco Barbosa Abud Imagem: Reprodução/Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro

Juíza se afastou de processo após petição. Em 7 de março, Helenice Rangel pediu afastamento do processo, alegando questão de "foro íntimo". Duas semanas depois, Rangel abriu processo contra Abud por injúria.

Entidades repudiaram falas de advogado

Advogado teve "conduta incompatível com a advocacia", defende OAB-RJ. O órgão pediu cassação do registro profissional de José Francisco Abud, justificada pela atitude e pela prática de "crime infamante, que gerou comoção na sociedade". Além disso, a Corregedoria pediu suspensão preventiva das atividades do advogado.