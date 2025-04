Servidor contesta aposentadoria e denuncia isolamento e oferta de cura gay

Me disseram que isso aconteceu porque eu 'dava pinta'. A solução foi que, toda vez que ele aparecesse no local, eu deveria me esconder no banheiro. Eu não sou um bicho para ser escondido. Sou um cidadão.

Nilton Silva

De acordo com o servidor, o assédio se manifestava também de outras formas, e uma de suas superiores hierárquicas, evangélica, chegou a sugerir que a igreja poderia ajudá-lo. "Ela me disse que minha vida poderia ser melhor se eu aceitasse um tratamento. Depois, foi mais incisiva: 'Não é de gripe que estou falando, você pode ser uma pessoa perfeita'", conta o servidor, demonstrando que seu modo de ser era tratado como uma doença. "Ela estava sugerindo que eu passasse por uma cura gay. Por eu ser feminino, não me respeitavam."

Nilton recusou a oferta de "cura gay", como ele diz, mas não pôde impedir o tratamento diferenciado, que se agravava com o passar do tempo. Ele menciona que sua aparência feminina e voz delicada foram alguns dos motivos pelos quais teria sofrido discriminação na Prefeitura de Taubaté. Além de ser impedido de desempenhar a função para a qual foi concursado, afirma ter sido realocado para tarefas que não correspondiam ao cargo de orientador social. Foi direcionado para a limpeza de prédios abandonados e, posteriormente, passou a permanecer ociosamente em ambientes isolados. "Ou eu aceitava ações de desvio de função, ou ficava no ócio absoluto", relata.

O servidor foi contratado como orientador social, mas tinha que exercer outras funções, como limpeza Imagem: Arquivo Pessoal

Aposentadoria compulsória

Em 2023, Nilton conta que fez duas avaliações médicas que o consideraram apto para o trabalho. No entanto, pouco tempo depois, foi afastado de suas atividades sem justificativa formal. Quando retornou, foi realocado para uma sala insalubre e sem função definida. "Meu trabalho passou a ser tirar grampos de resma o dia inteiro", conta.